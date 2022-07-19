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Взрослые избили мальчика из Омска за попытку защитить деревья от вырубки

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Красноярск
14:45 19 Июля 2022
драка, дети, омск
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На озере Данилово на границе Омской и Новосибирской пьяные дебоширы избили 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в паблике «ЧП Новосибирск». По словам очевидцев, нетревзвая компания обустраивала лагерь на берегу озера. Для этого они бензопилой пилили окружающие деревья. Ребёнок сделал им замечание, после чего хулиганы избили его, родителей мальчика и всех, кто пытался помешать расправе. 

В итоге школьника доставили в Омскую больницу, у него на лице были синяки. Новосибирские полицейские начали проверку.

«Одна из женщин пояснила, что в ходе конфликта ее несовершеннолетнему сыну были нанесены телесные повреждения. Ему будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

Фото: ©  РИА Новости / Владимир Астапкович

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