Жительницу Красноярска будут судить за махинации с автомобилями

Жительницу города будут судить за мошенничество с автомобилями. Как сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, в апреле прошлого года жительница краевого центра арендовала на два года автомобиль «Тойота Камри» для последующего выкупа. В феврале 2022 года женщина поняла, что больше не может оплачивать авто, поэтому решила его продать.

Имея на руках все документы, она связалась с продавцом ВАЗ-2114 и предложив обменять автомобили с доплатой за «Камри». Получив на руки ключи от «четвёрки» и 16 тысяч рублей, женщина обменяла ВАЗ на «Тойоту Виста», которую впоследствии продала за 70 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 159 и 160 УК РФ. Общий материальный ущерб от действий злоумышленницы составил почти 600 тысяч рублей. Все автомобили были возвращены законным владельцам. Материалы дела передали в Свердловский районный суд. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко