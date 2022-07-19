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Жительницу Красноярска будут судить за махинации с автомобилями

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Красноярск
13:15 19 Июля 2022
красноярск, мошенничество
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Жительницу города будут судить за мошенничество с автомобилями. Как сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, в апреле прошлого года жительница краевого центра арендовала на два года автомобиль «Тойота Камри» для последующего выкупа. В феврале 2022 года женщина поняла, что больше не может оплачивать авто, поэтому решила его продать.

Имея на руках все документы, она связалась с продавцом ВАЗ-2114 и предложив обменять автомобили с доплатой за «Камри». Получив на руки ключи от «четвёрки» и 16 тысяч рублей, женщина обменяла ВАЗ на «Тойоту Виста», которую впоследствии продала за 70 тысяч рублей. 

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 159 и 160 УК РФ. Общий материальный ущерб от действий злоумышленницы составил почти 600 тысяч рублей. Все автомобили были возвращены законным владельцам. Материалы дела передали в Свердловский районный суд. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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