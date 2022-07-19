В Красноярске иномарка разбилась из-за плохой дороги

В Красноярске из-за плохой дороги разбилась иномарка. О ДТП сообщил паблик «ЧП Красноярск» во ВКонтакте.

Авария попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль движется по проезжей части на большой скорости и на перекрёстке Шахтеров и Взлётной подлетает на кочке. После этого автомобиль врезался в ограждение и вылетел на встречную полосу. Повреждения автомобиля оказались очень сильными. На место выезжала полиция и скорая помощь.

В комментариях развернулась полемика. По мнению одних, в аварии виноваты дорожные службы. Другие же винят в ДТП водителя, который слишком сильно разогнал автомобиль.

«Там действительно колея дикая. Может и нарушил чутка, но дтп произошло из-за дорожного полотна»

«Наказание за превышение скорости и пролет на красный»

Фото: © ЧП Красноярск