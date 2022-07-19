В аварии с двумя большегрузами в Красноярском крае погибли два человека

На трассе Р-255 «Сибирь» в Боготольском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации от ГИБДД, грузовой автомобиль Volvo выехал на "встречку" и столкнулся с КамАЗом. В результате удара автомобили получили повреждения и загорелись. В МЧС РФ пояснили, что один из большегрузов вез бензин. На борьбу с возгоранием ушло около часа.

Водителя Volvo после аварии отвезли в больницу, а водители и пассажиру КамАЗа повезло меньше. Они погибли на месте.

В данный момент полиция края выясняет все обстоятельства трагедии. Одна полоса на 624 км трассы перекрыта, инспекторы ДПС пускают потоки автомобилей по очереди.

Фото: @mchskrsk, @gibdd124