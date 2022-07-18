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Из здания администрации Томска эвакуировали 50 человек

Главная Происшествия
Красноярск
16:00 18 Июля 2022
сибирь, администрация, пожар
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Из здания томской администрации эвакуировали 50 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области, причиной было возгорание на чердаке. Огонь охватил деревянное перекрытие на площади 1,5 кв. м.

На место выехали 40 спасателей и 16 единиц техники. На данный момент огонь потушили.

По информации открытых источников, здание на проспекте Ленина, 73, было построено в 1899 году по проекту архитектора Константина Лыгина по заказу купца Кухтерина. После революции здесь располагались городские комитеты ВЛКСМ и КПСС. Сейчас здесь расположена мэрия Томска. Кроме того, здание является памятником культуры регионального значения. В 2020 году в нём отремонтировали центральную башню с часами и деревянный парапет, который не ремонтировали 30 лет.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

 

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