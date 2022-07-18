В Новосибирске обнаружили подпольную оружейную мастерскую. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Уточняется, что мастерскую в своём гараже организовал житель города. Мужчина переделывал охолощённые образцы оружия в боевые аналоги и изготавливал боеприпасы. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили пистолеты «ПМ», ружьё «ИЖ-К», части винтовки «Мосина», свыше 100 патронов, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 223 УК РФ. Мужчине до суда избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: © УФСБ по НСО