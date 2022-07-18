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В Омской области сельский депутат избил односельчанина

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Красноярск
15:15 18 Июля 2022
омск, суд
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В Омской области депутат Совета Иртышского сельского поселения избил односельчанина. По версии следствия, 30 декабря мужчина на улице поссорился с 33-летним гражданином и ударил по лицу, после чего догнал того в кафе, где избил руками и ногами. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, поводом для драки стал упрёк в сторону обвиняемого о том, что тот не помог инвалиду в кресле-коляске проехать через турникет в здание Дома культуры. 

В прокуратуре отметили, что на допросе депутат признал свою вину и раскаялся. Было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 21 в Омском районе.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

 

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