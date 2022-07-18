В Красноярске завершено расследование двойного убийства. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в мае 2022 года обвиняемый пришёл в квартиру к 66-летней женщине и 50-летнему мужчине. Злоумышленник искал свою бывшую сожительницу, а погибшие приходились ей матерью и отчимом.

С 6 по 9 мая между жильцами квартиры и подозреваемым возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс потерпевшим несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. На допросе обвиняемый полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков