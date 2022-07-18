18 июля
Красноярск
погода +19 °C
57.83
 
€ 57.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске завершено расследование двойного убийства

Главная Происшествия
Красноярск
14:45 18 Июля 2022
красноярск, полиция
версия для печати Ico_print

В Красноярске завершено расследование двойного убийства. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в мае 2022 года обвиняемый пришёл в квартиру к 66-летней женщине и 50-летнему мужчине. Злоумышленник искал свою бывшую сожительницу, а погибшие приходились ей матерью и отчимом.

С 6 по 9 мая между жильцами квартиры и подозреваемым возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс потерпевшим несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. На допросе обвиняемый полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Из здания администрации Томска эвакуировали 50 человек

Из здания администрации Томска эвакуировали 50 человек

18 Июля 2022 г.
Причиной было возгорание на чердаке
Новости Красноярска: В Новосибирске обнаружили подпольную оружейную мастерскую

В Новосибирске обнаружили подпольную оружейную мастерскую

18 Июля 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 223 УК РФ
Новости Красноярска: В Омской области сельский депутат избил односельчанина

В Омской области сельский депутат избил односельчанина

18 Июля 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ
Новости Красноярска: В Иркутской области дети издевались над мальчиком в детском лагере

В Иркутской области дети издевались над мальчиком в детском лагере

18 Июля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Томской области полицейские задержали нетрезвого водителя на самодельном тракторе

В Томской области полицейские задержали нетрезвого водителя на самодельном тракторе

18 Июля 2022 г.
В присутствии полицейских он продолжал пить алкоголь
Новости Красноярска: Житель Новосибирска похитил полтонны железнодорожных деталей

Житель Новосибирска похитил полтонны железнодорожных деталей

18 Июля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске продлили работу канатной дороги на Сопке из-за Суперлуния

В Красноярске продлили работу канатной дороги на Сопке из-за Суперлуния

13 Июля 2022 г.
Канатная дорога будет работать до 23:00
Новости Красноярска: 39-летняя жительница Ачинска подозревается в убийстве сожителя

39-летняя жительница Ачинска подозревается в убийстве сожителя

13 Июля 2022 г.
Следователи считают, что женщина ударила возлюбленного ножом
Новости Красноярска: Пропавших при сплаве по Мане мать и дитя нашли

Пропавших при сплаве по Мане мать и дитя нашли

16 Июля 2022 г.
В итоге "потеряшки" сами не вышли на связь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru