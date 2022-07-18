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В Иркутской области дети издевались над мальчиком в детском лагере

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Красноярск
14:00 18 Июля 2022
иркутск, дети, скр
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В Иркутской области возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в детском лагере «Юбилейный» дети несколько дней издевались над мальчиком. По предварительной версии, должностные лица санатория не осуществляли должный контроль за поведением детей.

«В результате халатности должностных лиц несовершеннолетнему 2014 года рождения на протяжении нескольких дней наносились телесные повреждения другими несовершеннолетними», – сообщила пресс-служба.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 156 и 293 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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