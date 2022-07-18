В Томской области полицейские задержали нетрезвого водителя на самодельном тракторе

В Томской области инспекторы задержали нетрезвого водителя на самодельном тракторе. Как рассказали в пресс-службе полиции, сообщение о нарушителе поступило от местных жителей.

Выехав на место, стражи правопорядка заметили трактор, которой был не похож на заводскую модель, к тому же он не имело номеров. Выяснилось, что транспорт был собран на базе автомобиля «Москвич». Водительского удостоверения при себе у 35-летнего мужчины не было. От прохождения медосвидетельствования он также отказался, продолжив пить спиртное в присутствии сотрудников полиции.

Мужчина рассказал, что собрал трактор сам, однако не смог зарегистрировать его в ОГИБДД. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: © МВД по Томской области