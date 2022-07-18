Житель Новосибирска похитил полтонны железнодорожных деталей

В Новосибирске задержали похитителя железнодорожных рельсов. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО, кража произошла в Кировском районе на станции Клещиха. Неизвестный срезал 446 килограммов железнодорожных деталей.

В ходе следствия транспортные полицейские установили, что за кражей стоит ранее судимый 47-летний новосибирец. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко