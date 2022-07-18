Житель Минусинска похитил из чужого дома бытовую технику

Житель Минусинска обокрал чужой дом на сумму 30 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе полиции, с заявлением о краже холодильника, стиральной машины, газовой плиты и колосников из печи обратился 37-летний местный житель.

Правоохранители установили, что виновником кражи был 45-летний ранее судимый житель Минусинска. Мужчина пришёл домой к потерпевшему и, обнаружив, что того нет дома, проник в жилище и вынес оттуда бытовую технику. Впоследствии он сдал похищенное в пункт приёма металла.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков