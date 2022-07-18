Красноярец не хотел платить долг по кредиту и сообщил в полицию о вымышленном преступлении

В отношении жителя Красноярска возбудили уголовное дело о ложном сообщении о преступлении. Как сообщили в пресс-службе полиции, 44-летний житель краевого центра обратился в дежурную часть с заявлением о том, что неизвестные оформили на него микрозайм в размере 5 тысяч рублей. Мужчина рассказывал об этом неуверенно и часто путался в показаниях, что привлекло внимание правоохранителей. Они предупредили красноярца об ответственности за ложное сообщение, но тот остался при своём.

Оперативники начали проверку и выяснили, что заявитель сообщил о преступлении, чтобы не платить микрозайм. Как выяснилось, он распивал спиртные напитки со своими приятелями, а когда закончился алкоголь, взял в кредит 5 тысяч рублей, на добавку.

Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ. Мужчине грозит наказание до 2 лет лишения свободы. Материалы дела будет Свердловский районный суд города.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын