18 июля
Красноярск
погода +18 °C
57.83
 
€ 57.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярец не хотел платить долг по кредиту и сообщил в полицию о вымышленном преступлении

Главная Происшествия
Красноярск
09:30 18 Июля 2022
красноярск, полиция
версия для печати Ico_print

В отношении жителя Красноярска возбудили уголовное дело о ложном сообщении о преступлении. Как сообщили в пресс-службе полиции, 44-летний житель краевого центра обратился в дежурную часть с заявлением о том, что неизвестные оформили на него микрозайм в размере 5 тысяч рублей. Мужчина рассказывал об этом неуверенно и часто путался в показаниях, что привлекло внимание правоохранителей. Они предупредили красноярца об ответственности за ложное сообщение, но тот остался при своём.

Оперативники начали проверку и выяснили, что заявитель сообщил о преступлении, чтобы не платить микрозайм. Как выяснилось, он распивал спиртные напитки со своими приятелями, а когда закончился алкоголь, взял в кредит 5 тысяч рублей, на добавку.

Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ. Мужчине грозит наказание до 2 лет лишения свободы. Материалы дела будет Свердловский районный суд города.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Минусинска похитил из чужого дома бытовую технику

Житель Минусинска похитил из чужого дома бытовую технику

18 Июля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ
Новости Красноярска: В Лесосибирске мошенник выманил у женщины 50 тысяч рублей

В Лесосибирске мошенник выманил у женщины 50 тысяч рублей

17 Июля 2022 г.
Он предложил потерпевшей за деньги ухаживать за своей матерью
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли тело 17-летней девушки со следами укусов

В Красноярском крае нашли тело 17-летней девушки со следами укусов

17 Июля 2022 г.
Её могли загрызть собаки или волки
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчина незаконно выловил осетра на 160 тысяч рублей

В Красноярском крае мужчина незаконно выловил осетра на 160 тысяч рублей

17 Июля 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае утонули женщина и 17-летний подросток

В Красноярском крае утонули женщина и 17-летний подросток

17 Июля 2022 г.
Прокуратура ведёт проверку
Новости Красноярска: В Канске сожители пытались сбыть крупную партию наркотиков

В Канске сожители пытались сбыть крупную партию наркотиков

17 Июля 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске продлили работу канатной дороги на Сопке из-за Суперлуния

В Красноярске продлили работу канатной дороги на Сопке из-за Суперлуния

13 Июля 2022 г.
Канатная дорога будет работать до 23:00
Новости Красноярска: В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

18 Июля 2022 г.
Тело мужчины было найдено 17 июля
Новости Красноярска: В Красноярске 5 мужчин застряли на катере посреди Енисея

В Красноярске 5 мужчин застряли на катере посреди Енисея

15 Июля 2022 г.
Катер застрял ниже острова Отдыха
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru