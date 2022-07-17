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В Лесосибирске мошенник выманил у женщины 50 тысяч рублей

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Красноярск
20:33 17 Июля 2022
в красноярском крае, мошенничество
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В Лесосибирске аферист убедил женщину помочь в уходе за матерью и выманил 50 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по краю, с 63-летней местной жительницей по телефону связался злоумышленник и попросил её о помощи. Он пояснил, что в городе у него живёт мать, для которой нужно периодически покупать продукты. Сам он это делать не может, поэтому предложил потерпевшей за деньги ухаживать за родственницей.

Женщина согласилась, так как на прежнем рабочем месте она попала под сокращение. Они обговорили сумму оплаты, и спустя некоторое время мошенник позвонил вновь. Он рассказал, что отправил лесосибирке деньги, но ошибся и отправил лишние 50 тысяч рублей. Мужчина попросил вернуть деньги и потерпевшая, не проверив баланс карты, перевела не незнакомый номер нужную сумму. Поняв, что её обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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