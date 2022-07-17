В Красноярском крае нашли тело 17-летней девушки со следами укусов

В Красноярском крае девушку-подростка загрызли животные. Как рассказали в Следственном комитете региона, что 17-летняя жительница посёлка Чиринда возвращалась ночью от друзей, однако, до дома так и не дошла.

Её тело обнаружили рано утром на одной из улиц посёлка. У неё на голове и теле имелись раны от укусов животных. Предполагается, что её могли загрызть собаки или волки.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти девушки установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова