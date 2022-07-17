В Красноярском крае мужчина незаконно выловил осетра на 160 тысяч рублей

В Красноярском крае мужчина поймал осетра и причинил ущерб государству на 160 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе полиции, моторную лодку с незаконно пойманной рыбой обнаружили в районе села Ярцево.

Её владельцем был 32-летний местный житель. В ходе осмотра у него обнаружили запрещенную снасть «самолов», а также одну особь сибирского осетра весом 8 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ. Правонарушитель в содеянном сознался. С него взято обязательство о явке и надлежащем поведении.

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю