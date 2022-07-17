В Красноярском крае утонули женщина и 17-летний подросток

В заливе Борозда Красноярского водохранилища утонула женщина и 17-летний подросток. По предварительной версии, 16 июля на нелегальном пляже в Новоселовском районе отдыхала группа родственников. Они решили научить юношу плавать.

В заплыв отправились четыре человека, но вскоре тётя и племянник отстали. Вскоре в воде нашли тело 34-летней женщины, а после длительных поисков с использованием квадрокоптера – тело подростка.

Как сообщили в краевой прокуратуре, о каких-либо конфликтах, предшествующих трагедии, не известно. Ведомство ведёт проверку, по итогам которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев