В Канске сожители пытались сбыть крупную партию наркотиков

В Канске задержали молодую пару, которые пытались сбыть крупную партию наркотиков. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 19-летний молодой человек и и его 28-летняя сожительница приехали в город на арендованной машине и, выдавая себя за путешественников, делали тайники с запрещёнными веществами в частном секторе.

Всё это время за ними следили сотрудники полиции. Пару задержали по время доставки наркотиков одному из клиентов. При обыске у молодых людей нашли 119 завернутых в изоленту свертков. Экспертиза показала, что в них был упакован героин. Его общая масса составляла свыше 41 грамм.

Было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова