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Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

Главная Происшествия
Красноярск
15:00 16 Июля 2022
происшествия, красноярск, дтп, смерть
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Инспекторы ДПС из Красноярска нашли водителя, который сбежал с места смертельного ДТП в Покровке.

По информации пресс-службы МВД Красноярска, водителем ВАЗ оказался 23-летний житель краевой столицы. Сотрудникам ДПС он рассказал, что купил машину неделю назад, а с места ДТП убежал, из-за шокового состояния.

В отношении молодого шофера "ВАЗа" составили несколько административных протоколов, в том числе "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП". 

Все административные материалы полиция передала в суд. Выяснение обстоятельств ДТП в Покровке, где погибла пассажирка автомобиля Daewoo, продолжается.

Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

Фото: скриншот с видеозаписи пресс-службы МВД Красноярска

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