Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

Инспекторы ДПС из Красноярска нашли водителя, который сбежал с места смертельного ДТП в Покровке.

По информации пресс-службы МВД Красноярска, водителем ВАЗ оказался 23-летний житель краевой столицы. Сотрудникам ДПС он рассказал, что купил машину неделю назад, а с места ДТП убежал, из-за шокового состояния.

В отношении молодого шофера "ВАЗа" составили несколько административных протоколов, в том числе "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

Все административные материалы полиция передала в суд. Выяснение обстоятельств ДТП в Покровке, где погибла пассажирка автомобиля Daewoo, продолжается.

Фото: скриншот с видеозаписи пресс-службы МВД Красноярска