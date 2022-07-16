В ночном ДТП в Красноярске погибла 22-летняя девушка

В микрорайоне Покровском в ночь с 15 на 16 июля произошло смертельное ДТП, при котором погибла 22-летняя девушка.

По информации МВД, 38-летний водитель автомобиля Daewoo около 23:20 двигался со стороны улицы Любы Шевцовой по улице Мужества в и не уступил место на дороге водителю автомобиля ВАЗ. Из-за столкновения водитель Daewoo наехал на препятствующий движению объект, а водитель "Жигули" скрылся с места инцидента.

Из-за ДТП прямо на месте столкновения погибла 22-летняя пассажирка Daewoo. В ГИБДД установили, что водитель корейского автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения. Специальный прибор для проверки на степень опьянения показал 0,380 мг/л.

Место происшествия изучили инспекторы ДПС и следователи со спецгруппой. Правоохранителям предстоит установить личность водителя ВАЗ, чтобы разобраться во всех обстоятельствах происшествия.

Фото: t.me/mvd_24