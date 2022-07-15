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В Красноярске раскрыли убийство 11-летнего мальчика

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Красноярск
19:01 15 Июля 2022
красноярск, скр
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Следственный комитет Красноярского края установил обстоятельства убийства 11-летнего мальчика, совершённого 20 лет назад.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 7 декабря 2001 года в Лесосибирске 16-летний подросток и трое его друзей в возрасте 14 и 11 лет играли с гладкоствольным ружьём, которое принадлежало отцу одного из 14-летних подростков. Старший товарищ зарядил оружие одним патроном, не зная, что он снаряжён порохом и пулей. 

«Он произвёл выстрел в 11-летнего мальчика, в результате чего наступила смерть ребёнка. После этого 16-летний подросток совместно с 14-летним парнем вывезли тело 11-летнего мальчика в лес и спрятали», — рассказали в следственном управлении.

В тот раз оперативники не смогли установить местонахождение ребёнка. В 2022 году аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет повторно изучила материалы дела и выявили новые обстоятельства. Стражи порядка установили личность подозреваемого, которому сейчас 37 лет. На допросе он признался в совершении преступления. 

Кроме того, следователи установили 35-летнего местного жителя, которому на момент убийства было 14 лет. Он был свидетелем произошедшего и помог подозреваемому спрятать тело мальчика. В настоящий момент стражи правопорядка собирают доказательную базу по делу. Расследование продолжается. 

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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