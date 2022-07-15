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В Ачинске транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия

Главная Происшествия
Красноярск
16:10 15 Июля 2022
в красноярском крае, полиция
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В Ачинске задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО, 58-летний житель города хранил вблизи от железной дороги два обреза охотничьих ружей 20 и 32 калибра. Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы.

В отношении ачинца возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде заключения под стражу на срок до пяти лет.

В транспортной полиции напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, а также боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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