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Начальника управления отделения ПФР Красноярского края обвиняют во взяточничестве

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Красноярск
11:45 15 Июля 2022
красноярск, скр, взятка
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Следователи регионального СК предъявили обвинение начальнику управления информационных технологий отделения ПФР по Красноярскому краю в покушении на получение взятки в крупном размере.

Начальника управления информационных технологий отделения ПФР региона обвиняют во взяточничестве. Как сообщили в пресс-службе СКР, с апреля по май 2022 года подозреваемый без всякой проверки подписал экспертное заключения о поставке 658 единиц неоригинальных картриджей фирмой ООО «Сервис Печать». За совершение незаконных действий руководителю полагалась взятка в размере около 800 тысяч рублей. 

Уголовное дело по статье 290 УК РФ возбуждено на основании материалов, представленных управлением ФСБ России по Красноярскому краю. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Фото: © krk.sledcom.ru

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