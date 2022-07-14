Тренер из Красноярского края погиб в ДТП под Курганом

Под Курганом в ДТП попали члены сборной Красноярского края отец и сын Красковичи. Как сообщают Gornovosti, красноярцы ехали с соревнований Кубка России по водно-моторному спорту.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Курганской области, всё случилось на 210 км трассы «Иртыш» в Юргамышском районе. По предварительным данным, Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу и врезалась в КАМАЗ с полуприцепом. От удара тренер Олег Краскович погиб на месте. Его сын Илья с переломами находится в Курганской больнице.

Фото: © Иван Азаренко / gornovosti.ru