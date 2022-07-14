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Житель Ачинска перевёл мошенникам 1,5 миллиона рублей

Главная Происшествия
Красноярск
19:30 14 Июля 2022
красноярск, полиция
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В Ачинске мужчина взял в кредит и отдал мошенникам более 1,5 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе полиции, с заявлением об обмане обратился 46-летний ачинец, которому на телефон позвонил сотрудник банка и сообщил о попытке оформить кредит на его имя. Звонивший пояснил, для противодействия аферистам нужно оформить кредит на максимальную сумму и перевести её на безопасный счёт. 

Потерпевший выполнил все рекомендации и перевёл деньги разными частями на указанный счёт. На следующий день мужчине сообщили, что процедуру необходимо повторить в другом банке, так как злоумышленники продолжают пытаться оформить кредит. Тогда ачинец осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, предполагает до 10 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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