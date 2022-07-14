В Красноярском крае мужчина бросил в подвал умирать избитую супругу

В Красноярском крае житель села Юдино избил жену и бросил в подвале умирать. Как рассказали в Следственном комитете, 11 июля в доме по улице Колхозная супруги поругались из-за бытовых разногласий. Во время конфликта мужчина ударил жену, с которой прожил 22 года, стеклянной бутылкой по голове, избил её руками и ногами, после чего скинул женщину в подвал, где она скончалась. Труп женщины вечером того же дня обнаружили ее родственники.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов