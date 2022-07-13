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В Красноярске легковушка столкнулась с электропоездом

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Красноярск
20:27 13 Июля 2022
красноярск, дтп, поезд
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В Красноярске легковой автомобиль столкнулся с электропоездом.

Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, водитель авто нарушил правила дорожного движения, выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд перегона Дивногорск – Красноярские Столбы. В это время по железной дороге ехал электропоезд, машинист которого применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пассажиры и бригада локомотива не пострадали. Водитель автомобиля получил травмы и доставлен в больницу. Железная дорога и состав не пострадали. В 17:00 электропоезд отправился дальше по маршруту Дивногорск – Красноярск. На движение других поездов происшествие не повлияло. 

В пресс-службе отметили, что с начала года это уже шестое ДТП на переездах КрасЖД. Все аварии произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила. Красноярская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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