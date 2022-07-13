Нетрезвый житель Лесосибирска угнал грузовик у своего работодателя

25-летний житель Лесосибирска угнал грузовик у своего работодателя. Как рассказали в пресс-службе полиции, угонщик разбил окно, залез в грузовик и выехал на трассу «Красноярск — Енисейск». Спустя несколько часов поездки его заметили инспекторы ДПС и попросили остановиться. Водитель проигнорировал требования и попытался скрыться, но был задержан.

Освидетельствование показало, что угонщик был пьян – в его крови нашли 0,63 миллиграмма алкоголя. Сотрудникам полиции нетрезвый мужчина пояснил, что просто хотел покататься.

Ранее угонщик уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, тогда его наказали арестом на 10 суток. Сейчас же в отношении лесосибирца возбудили уголовные дела по статьям 254.1 и 166 УК ФР.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский