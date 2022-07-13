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В Красноярском крае мотоциклист и корова погибли при столкновении друг с другом

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Красноярск
15:20 13 Июля 2022
в красноярском крае, дтп
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В Красноярском крае мотоциклист врезался в корову. Как рассказали в пресс-службе полиции, ДТП произошло ночь на 13 июля на 35 км автодороги Ачинск – Бирилюссы. Водитель не успел среагировать, когда перед ним на проезжую часть вышло животное.

При столкновении погибли оба. Отмечается, что 31-летний мужчина был в застёгнутом мотошлеме.

Полицейские установили, что хозяйка животного живёт в селе Сучково. Она пояснила, что со вчерашнего вечера искала корову, которая не вернулась домой с выпаса. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: © пресс-служба МВД по Красноярскому краю

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