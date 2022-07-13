В Красноярском крае начальник почты забирала деньги из кассы для выплаты кредитов

В Енисейском районе директор почты забирала деньги из кассы, чтобы оплачивать кредиты в банках и закончить постройку своего дома. Как рассказали в пресс-службе Почты России, ревизия показала, что в кассе недостаёт около 1 миллиона рублей.

«Служба безопасности выявила факт присвоения и провела внутреннее расследование. Сразу после этого мы передали в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Отметим, что на клиентах этот инцидент никак не отразился», – говорится в комментарии пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. На допросе женщина созналась в содеянном. В качестве меры пресечения ей назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мошеннице грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов