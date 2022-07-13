В Красноярске пьяный водитель устроил гонки с полицией

В Красноярске нетрезвый водитель устроил гонки с сотрудниками ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе ведомства, инспекторы ДПС дежурили на проспекте Ульяновский, когда заметили автомобиль Honda Accord. На требования остановится мужчина отреагировал увеличением скорости.

В ходе погони сотрудники ГИБДД насчитали семь выездов на встречную полосу и четыре проезда на запрещающий сигнал светофора. Остановился нарушитель только в лесном массиве на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», где хотел скрыться от полицейских. В салоне автомобиля также находился пассажир.

Водитель не захотел пройти медосвидетельствование на месте, поэтому был доставлен в медучреждение. В его крови обнаружили 0,6 мг/л алкоголя. Теперь нарушитель может лишиться водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко