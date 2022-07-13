В Якутии из-за прорыва дамбы вода затопила Верхоянск

Город Верхоянск в Якутии затопило водой из-за прорыва дамбы на реке Яна. Как сообщает пресс-служба администрации района, от паводка пострадали 54 приусадебных участка. Из-за угрозы аварий в половину социальных объектов города остановлена подача электричества. В районе объявлен режим ЧС.

«Паводок, вызванный обильными дождями, идёт вниз по течению. Сегодня начало затапливать город Верхоянск. Кроме того, уровни воды повышены в селе Борунук. Через 1,5 - 2 суток вода должна уйти ниже по течению реки Яны», – уточнили в оперштабе.

Кроме того, были подтоплены села Токума, Суордах, Бетенкес и Томтор Верхоянского района.

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