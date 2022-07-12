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Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

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Красноярск
20:03 12 Июля 2022
общество, в красноярском крае, транспорт, происшествия, река, енисей
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Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров сообщил, что из-за низкого уровня воды в Енисее речникам пришлось скорректировать работу пассажирского и грузового флота.

В telegram-канале Константин Димитров пишет, что все речные пассажирские перевозки из Красноярска в Енисейск временно остановили. А из Енисейска теперь начинается маршрут Красноярск – Дудинка.

Для перевозки пассажиров на Север теплоходами «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» до Енисейска их доставляют автобусами. Стоимость билетов остаётся прежней в таких условиях. Грузовой флот также будет ходить по-новому. Грузы из Красноярска начал вывозить мелкосидящий флот. Мелкие суда доставляют груз до Лесосибирска, а после его перегружают в крупнотоннажный флот.

В министерстве транспорта отметили, что похожая ситуация сложилась в 2012 году.

Напомним, что теплоходы по маршруту Красноярск – Енисейск перестанут ходить до 5 августа.

Фото: Александр Жуковец

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