В Иркутске мужчина похитил с остановки забытый ребенком кларнет

В Иркутске мужчина, виновный в краже музыкального инструмента, сдался полиции после публикации его фотографий в интернете. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ученица музыкальной школы оставила на остановке кларнет Yamaha стоимостью 50 тысяч рублей. Вернувшись на место, девочка его не нашла.
Мать ребёнка обратилась в полицию. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли снимок мужчины, который мог быть причастен к краже. Они опубликовали фотографию в соцсетях и у себя на сайте.
Как оказалось, мужчина увидел информацию о краже в соцсетях, связался с полицейскими через соцсети и вернул инструмент.
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков