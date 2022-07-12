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В Иркутске мужчина похитил с остановки забытый ребенком кларнет

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Красноярск
18:30 12 Июля 2022
иркутск, полиция
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В Иркутске мужчина, виновный в краже музыкального инструмента, сдался полиции после публикации его фотографий в интернете. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ученица музыкальной школы оставила на остановке кларнет Yamaha стоимостью 50 тысяч рублей. Вернувшись на место, девочка его не нашла. 

Мать ребёнка обратилась в полицию. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли снимок мужчины, который мог быть причастен к краже. Они опубликовали фотографию в соцсетях и у себя на сайте. 

Как оказалось, мужчина увидел информацию о краже в соцсетях, связался с полицейскими через соцсети и вернул инструмент.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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