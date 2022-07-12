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В Шарыповском районе в ДТП пострадала 16-летняя пассажирка

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Красноярск
18:00 12 Июля 2022
в красноярском крае, дтп
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В Шарыповском районе Красноярского края в ДТП пострадала 16-летняя пассажирка. По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗ 2106 ехал в сторону деревни Новокурск, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. На заднем пассажирском сидении ехала несовершеннолетняя пассажирка, которая не была пристёгнута ремнём безопасности.

Утром пострадавшая самостоятельно обратилась в Шарыповскую больницу, где ей диагностировали травмы различной тяжести и назначили лечение в домашних условиях. Полицейские провели проверку и установила, что водитель был пьян и не имел водительского удостоверения. Было возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ и выписан штраф по статье 12.8 КоАП РФ.

Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: © пресс-служба МВД по Красноярскому краю

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