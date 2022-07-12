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Жителя Томска будут судить за пропаганду терроризма в интернете

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 12 Июля 2022
происшествие, экстремизм, суд
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Жителя Томской области будут судить за оправдание и пропаганду терроризма в интернете. Как сообщили в СКР по региону, 38-летний мужчина призывал к осуществлению террористической деятельности, оправдывал терроризм на созданной им странице в социальной сети.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. Томичу грозит до 7 лет лишения свободы, а также запрет занимать определённые должности до 5 лет.

«Собранные материалы вместе с обвинительным заключением направлено в суд рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

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