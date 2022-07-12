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В Бурятии мужчина напал на кондуктора из-за татуировки

Главная Происшествия
Красноярск
16:45 12 Июля 2022
бурятия, полиция
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В одном из трамваев Улан-Удэ 55-летний пассажир бросился с кулаками на молодого кондуктора. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, причиной агрессии стала татуировка 20-летнего парня. 

Ещё один случай неподобающего поведения произошёл в Железнодорожном районе. Там 52-летняя пассажирка трамвая оскорбляла и приставала к другим гражданам.

Оба хулигана были задержаны и доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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