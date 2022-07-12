В Красноярске будут судить афериста за обман 11 человек

В Красноярске 11 человек оформили на себя кредит из-за обмана жителя краевого центра. Как рассказали в пресс-службе полиции, с мая 2017 по июль 2017 года 35-летний мужчина попросил потерпевших купить мобильные телефоны в кредит. За каждую сделку он обещал платить от 5 до 15 тысяч рублей, при этом убеждал людей том, что платежи по кредитам вносить будет не нужно, поскольку он оплатит заём сам.

Для правдоподобности злоумышленник показывал удостоверение юриста-практика на своё имя. Потерпевшие верили новому знакомому и покупали телефоны. Однако красноярец, получив мобильные телефоны их продавал, а взятые на себя обязательства не исполнял. Общий материальный ущерб от его противоправных действий составил более 840 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. В ходе следствия похищенное имущество вернули законным владельцам. В настоящее время материалы дела переданы в Центральный районный суд города для рассмотрения. Аферисту грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович