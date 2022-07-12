В Красноярске трое мужчин издевались над домашними собаками

В Красноярске трое пьяных мужчин глумились над домашними собаками. Об инциденте рассказала в паблике «ЧП Красноярск» владелица животных.

Женщина утверждает, что вечером, 10 июля, она выгуливала девять своих собак на специальной площадке на Октябрьской. Из ближайшего магазина к ней подошли трое нетрезвых красноярцев и начали сквозь ограждение площадки бить руками и пинать животных, обливать их пивом, а также испражнятся.

Красноярска вызвала полицию, но, по её словам, правоохранители отпустили дебоширов и стали требовать от неё выгуливать собак в наморднике, а также документы на площадку. Она пояснила, что пространство для выгула установили вместе с другими владельцами животных, и на ней можно отпускать собак без намордников. После этого между краснояркой и полицейскими возник конфликт. Женщина возмутилась, что сами сотрудники МВД не знают законов.

В пресс-службе полиции подтвердили, что наряд ППС не привлёк к ответственности дебоширов. Сейчас в их отношении проводится служебная проверка. Проверка ждёт и красноярку, за оскорбительные высказывания в адрес сотрудников полиции.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко