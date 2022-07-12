В Красноярске вновь заминировали суды

Красноярские суды вновь получили сообщения о минировании. Как уточнил корреспондент sibnovosti.ru в пресс-службе краевого суда, письма пришли на электронную почту в суды по всему городу. Здания проверили ещё до начала рабочего дня, поэтому учреждения начали свою работу в обычное время.

Напомним, что предыдущая волна минирований прошла по красноярскому краю 7 июля. Письма рассылали участники «Банда экстремистов из Средней Азии». В первой половине 2022 года по фактам подобных сообщений возбудили 197 уголовных дел по статье 207 УК РФ.

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