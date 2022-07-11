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Житель Красноярска украл у пенсионерки 15 тысяч рублей

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Красноярск
18:45 11 Июля 2022
красноярск, полиция, кража
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В Красноярске мужчину будут судить за кражу у пенсионерки. Как рассказали в пресс-службе полиции, 86-летняя жительница краевого центра обратилась с заявлением в дежурную часть и рассказала, что у неё из сумки пропали 15 тысяч рублей. 

Оперативники выяснили, что деньги у пенсионерки украл неизвестный мужчина, когда та посещала отделение почты. Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 38-летний красноярец.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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