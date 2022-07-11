В Красноярском крае мужчина сдавал жильё наркозависимым в обмен на наркотики

Житель села Селиваниха Минусинского района организовал наркопритон в своём доме. По данным МВД, за право употреблять запрещённые вещества хозяин жилища требовал с наркозависимых оплату наркотиками. Полученные вещества владелец употреблял сам.

Для проверки информации на место выехали оперативники. В это время в доме были 5 человек. В их отношении составили протоколы по статье 6.9 УК РФ. Владельцу притона грозит более серьёзное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет по статье 232 УК РФ. Подозреваемый признал вину.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович