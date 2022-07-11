В Красноярском крае задержан возможный убийца найденной на болоте супружеской пары

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве семейной пары из посёлка Нижняя Пойма. Напомним, что тела 29-летней женщины и 32-летнего мужчины нашли в болоте неподалёку от села.

По предварительным данным, виновником может быть односельчанин убитых. Однако мотивы его поступка неизвестны, ведь на допросе он отказался от дачи показаний.

«Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко