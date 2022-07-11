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В Красноярском крае задержан возможный убийца найденной на болоте супружеской пары

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Красноярск
14:35 11 Июля 2022
красноярск, полиция, убийство
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В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве семейной пары из посёлка Нижняя Пойма. Напомним, что тела 29-летней женщины и 32-летнего мужчины нашли в болоте неподалёку от села. 

По предварительным данным, виновником может быть односельчанин убитых. Однако мотивы его поступка неизвестны, ведь на допросе он отказался от дачи показаний. 

«Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила пресс-служба Следственного комитета. 

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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