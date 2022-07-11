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Житель Норильска попал на под суд за избиение бывшей жены и падчерицы

Главная Происшествия
Красноярск
13:10 11 Июля 2022
норильск, полиция, суд
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Жителя Норильска будут судить за избиение бывшей жены и 15-летней падчерицы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в апреле 2022 года 48-летний мужчина проживал со своей бывшей супругой и её дочерью в одной квартире, так как у него не было денег, чтобы съехать. Будучи нетрезвым, он регулярно избивал женщину и подростка. 

Когда злоумышленник в очередной раз без повода решил избить бывшую жену, так вызвала полицию. В ведомстве отметили, что мотивом всех преступлений была ненависть к супруге и желание причинить ей страдания. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию 6.1.1 КоАП РФ.

Уголовное дело будет рассматривать Норильский городской суд. Обвиняемому грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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