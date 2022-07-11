Чиновника из Красноярска задержали по уголовному делу о проектировании метро

Руководителя «Краевого транспортного управления» задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Прокуратура установила, что в сентябре 2019 года госучреждение заключило контракт на корректировку проекта первой линии красноярского метро на сумму более 975 млн рублей. В конце 2019 года руководитель управления подписал акт о приёмке выполненных работ, зная, что исполнитель не закончил проектную документацию до конца, а также не получил к ней положительное заключение государственной экспертизы.

В результате коммерческая организация получила из бюджета денежные средства в сумме более 742 млн рублей. По результатам проверки возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ. Бывший руководитель краевого учреждения был задержан 7 июля в Москве и доставлен в Красноярск, где его заключил на 1 месяц 27 дней под стражу в качестве меры пресечения. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов