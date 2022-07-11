В Красноярском крае иномарка после столкновения с КамАЗом и отбойником взмыла в воздух

Удивительное ДТП произошло накануне на севере Красноярского края.

Минувшей ночью, около двух 2 часов, по объездной дороге в Талнах водитель Toyota Sprinter не справился с управлением и на огромной скорости по касательной задел КамАЗ, который ехал по встречной полосе, а после легковушка налетела на отбойник. Иномарка взлетела в воздух, а когда машина приземлилась из нее вышли трое молодых людей и разбежались, бросив автомобиль на месте ДТП.

В соцсетях пишут, что водитель с травмами попал в больницу. Но в краевом ГИБДД утверждают, что это не так.

По словам водителя КамАЗа, водитель легковушки скрылся с места аварии вместе с товарищами. Сейчас инспекторы ДПС разыскивают владельца иномарки, чтобы отучить его так лихо гонять. Отметим, что пострадавших в этой аварии нет.

Как в той песне прям: «Каскадеры, каскадеpы!»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский