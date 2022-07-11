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В Красноярском крае «Нива» с прицепом врезалась в автоцистерну на трассе

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Красноярск
08:21 11 Июля 2022
происшествия, в красноярском крае, дтп, дороги
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В Уярском районе при движении по федеральной трассе столкнулись автомобиль Лада «Нива» и «КАМАЗ» - молоковоз. 

В ГИБДД Красноярского края сообщили, что ДТП произошло 10 июля на 918 километре дороги Р-255 «Сибирь». При движении 43-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ, который перевозил в цистерне бензин.

В Красноярском крае «Нива» с прицепом врезалась в автоцистерну на трассе

Все люди, находившиеся в момент столкновения в ВАЗе погибли на месте. О состоянии водителя молоковоза пока нет достоверной информации. Сотрудники краевого ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: ГИБДД Красноярского края

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