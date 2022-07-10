Пассажирский самолет подал сигнал тревоги на пути в Омск

Самолёт, летевший из города Сочи в Омск подал сигнал тревоги при полёте.



В субботу, 9 июля, пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Омск заявил о тревоге и запросил экстренную посадку. Происшествие случилось ночью в небе над Казахстаном.



По информации ТАСС, во время подачи сигнала самолет Boeing 737 был в воздухе больше двух часов, а до места прибытия оставалось лететь около часа.



В результате экстренного случая пилотам пришлось изменить курс и посадить воздушное судно в Уфе. О причинах посадки пока неизвестно.

На данный момент стало известно о посадке самолета в пункте назначения - городе Омске.