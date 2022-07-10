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Красноярца будут судить за серию присвоения и продажу чужих игровых приставок

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Красноярск
18:21 10 Июля 2022
общество, кража, красноярск, происшествия, игры
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В дежурную часть полиции Красноярска обратился 35-летний житель города с заявлением о похищении игровой приставки с геймпадом и жестким диском общей стоимостью в 48 тысяч рублей. Потерпевший сдавал в аренду своё устройство и на объявление откликнулся парень, заплатив за сутки 4000 рублей. Но в указанное время он не вернул товар и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска благодаря оперативным действиям установили личность подозреваемого и задержали. Преступником оказался ранее не судимый 25-летний парень. При расследовании правоохранители узнали о причастности задержанного к двум таким же преступлениям и отметили, что парень с самого начала не собирался пользоваться приставками. Он сразу их продал и потратил деньги на свои нужды. Общая сумма ущерба обошлась в 100 тысяч рублей.

Полицией в суд направлено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

Фото: архив sibnovosti.ru

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