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В Канске с острова на реке Кан сняли детей

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Красноярск
16:38 10 Июля 2022
происшествия, в красноярском крае, канск, общество, дети
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Специалисты из Канского поисково-спасательного отделения помогли подросткам выбраться с острова на реке Кан.

Как сообщает пресс-служба МЧС, спасатели приехали на просьбу о спасении двоих детей, которые уплыли на остров, а вернуться не смогли. Парней эвакуировали на большую землю.

Краевой отряд МЧС предупреждает, что дети не должны играться у воды без присмотра – это главное правило, которому родители должны следовать.

Напомним, что с начала летнего сезона на реках и озерах в Красноярском крае погибли уже 7 детей.

Фото: МЧС Красноярского края

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