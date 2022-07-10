В Канске с острова на реке Кан сняли детей

Специалисты из Канского поисково-спасательного отделения помогли подросткам выбраться с острова на реке Кан.

Как сообщает пресс-служба МЧС, спасатели приехали на просьбу о спасении двоих детей, которые уплыли на остров, а вернуться не смогли. Парней эвакуировали на большую землю.

Краевой отряд МЧС предупреждает, что дети не должны играться у воды без присмотра – это главное правило, которому родители должны следовать.

Напомним, что с начала летнего сезона на реках и озерах в Красноярском крае погибли уже 7 детей.

Фото: МЧС Красноярского края